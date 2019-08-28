В Кремле назвали отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительным и неприемлемым инцидент с полицейскими, которых подозревают в принуждении несовершеннолетней к сексу в Анапе. При этом представитель Кремля призвал не связывать эти случаи с профессиональной деятельностью предполагаемых преступников.

— Преступления совершают, если это доказано судом, граждане. И вот эти действия граждан против других граждан, естественно, являются возмутительными, недопустимыми, и, конечно, здесь наказание должно находить того, кто этот проступок совершил, — отметил Песков.

Также он призвал дождаться выводов следствия по данным делам.

Напомним, в Анапе трое бывших полицейских стали фигурантами дела о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера. Подобный случай несколькими днями ранее произошёл и на Урале: там трёх полицейских обвинили в групповом изнасиловании девушки в автозаке.