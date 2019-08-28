Жительница Ленобласти с ВИЧ-инфекцией скрыла диагноз и стала донором крови

Жительница Ленинградской области сдала донорскую кровь, зная о своём ВИЧ-положительном диагнозе. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

В марте медики официально предупредили 40-летнюю жительницу города Волосово о том, что у неё ВИЧ-инфекция. Несмотря на это, женщина стала донором крови, умышленно скрыв своё заболевание от медиков Центра крови Ленинградской области.

Наличие ВИЧ-инфекции в крови женщины обнаружили только во время лабораторной проверки. Это поставило под угрозу жизни нескольких пациентов, которые нуждались в переливании.

Теперь в отношении жительницы Волосово заведено дело по статье "Заражение ВИЧ-инфекцией". Ей грозит до одного года лишения свободы.

Ранее Лайф писал, что Минздрав России ужесточит требования для подготовки и использования донорской крови и её компонентов.