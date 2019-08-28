Британка убила пожилого отца пультом от телевизора

В Великобритании дочь убила своего пожилого отца пультом от телевизора. Об этом сообщает The Mirror.
Жительница графства Сомерсет Никола Таунсенд рассердилась на 78-летнего Терренса и бросила в него дистанционное устройство, угодив прямо в голову. После этого женщина столкнула родственника с дивана, в результате чего тот сломал несколько рёбер. Скорая доставила пострадавшего в больницу, однако через 12 дней он всё же скончался в результате осложнений, вызванных травмами.
Таунсенд признали виновной в непредумышленном убийстве.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram