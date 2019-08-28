Британка убила пожилого отца пультом от телевизора

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Фото © Pixabay

В Великобритании дочь убила своего пожилого отца пультом от телевизора. Об этом сообщает The Mirror.

Жительница графства Сомерсет Никола Таунсенд рассердилась на 78-летнего Терренса и бросила в него дистанционное устройство, угодив прямо в голову. После этого женщина столкнула родственника с дивана, в результате чего тот сломал несколько рёбер. Скорая доставила пострадавшего в больницу, однако через 12 дней он всё же скончался в результате осложнений, вызванных травмами.

Таунсенд признали виновной в непредумышленном убийстве.

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