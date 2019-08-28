Лере Кудрявцевой вызвали скорую на фестивале "Новая волна"

Пока медики были в пути, первую помощь телеведущей оказывали друзья и коллеги, в том числе и генеральный директор канала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров.

Во время международного музыкального фестиваля "Новая волна", который сейчас проходит в Сочи, телеведущей Лере Кудрявцевой потребовалась помощь медиков — из-за погоды у неё поднялось давление. Об этом сообщает информационный портал Super.ru.

В самый разгар вечеринки, которая проводилась в ресторане по случаю дня рождения ведущего Андрея Разыграева, 48-летняя Кудрявцева неожиданно побледнела и начала терять сознание. В связи с резким ухудшением состояния телеведущей была вызвана бригада скорой помощи.

Прибывшие врачи констатировали, что состояние Кудрявцевой обусловлено перепадом температур — из-за жары у неё скакнуло давление.

Благодаря советам медиков и друзей телеведущая быстро смогла вернуться к работе и уже вечером выступала на сцене "Новой волны — 2019".

Напомним, конкурс "Новая волна" в этом году проходит в Сочи с 24 по 29 августа. В нём принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира. Специальными гостями конкурса стали Наталья Орейро и Рита Ора.