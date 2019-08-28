"Вертолёты России" и "Яндекс" запустят аэротакси

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VRT-500. Фото © Wikipedia

Холдинг "Вертолёты России" подписал соглашение с "Яндекс.Такси" о развитии системы аэротакси. Об этом сообщает ТАСС.

Старт тестовых полётов запланирован на 2020 год. Испытания будут проводиться в пригороде Москвы и зоне МКАД. Если они пройдут успешно, следующим шагом станет полёт из города к международному аэропорту.

В качестве аэротакси планируется использовать вертолёт VRT-500, чей опытный образец был представлен на МАКС-2019. В "Яндексе" заявили, что заказать полёт на аэротакси можно будет через приложение на смартфоне.

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