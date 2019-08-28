СМИ узнали о последнем сообщении женщины, убитой мужем-депутатом

За несколько минут до смерти девушка набирала сообщения молодому человеку из Новосибирска.

Елена Зарипова, которую убил муж, челябинский депутат Азат Зарипов, за пару минут до смерти общалась со знакомым из Новосибирска. Об этом сообщает портал 74.ru.

В районе шести утра девушка написала молодому человеку, что муж пришёл от друга пьяный и сидит в машине с ружьём в руках.

— Уснул бы в машине, — написала она в 05:43.

Это было её последнее сообщение, больше девушка не отвечала.

Сам молодой человек рассказал, что с девушкой не был знаком лично, переписывался в Интернете и увидел впервые на похоронах.

Напомним, 21 августа челябинский депутат Азат Зарипов на глазах у троих детей расстрелял жену после её признания в измене.