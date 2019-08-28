СМИ узнали о последнем сообщении женщины, убитой мужем-депутатом

Елена Зарипова, которую убил муж, челябинский депутат Азат Зарипов, за пару минут до смерти общалась со знакомым из Новосибирска. Об этом сообщает портал 74.ru.
В районе шести утра девушка написала молодому человеку, что муж пришёл от друга пьяный и сидит в машине с ружьём в руках.
— Уснул бы в машине, — написала она в 05:43.
Это было её последнее сообщение, больше девушка не отвечала.
Сам молодой человек рассказал, что с девушкой не был знаком лично, переписывался в Интернете и увидел впервые на похоронах.
Напомним, 21 августа челябинский депутат Азат Зарипов на глазах у троих детей расстрелял жену после её признания в измене.
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