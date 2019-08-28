Глава ГИБДД предложил ограничить скорость перевозки детей

Также Черников выступил с инициативой ввести в школах преподавание азов автомобильного дела.

Глава ГИБДД России Михаил Черников выступил с предложением на законодательном уровне ограничить скорость перевозки детей. Об этом сообщает "Интерфакс".

Черников отметил, что в этом году было составлено 397,5 тысячи административных протоколов о нарушении правил перевозки детей. Также в инспекции предложили ввести в школах обучение азам автомобильного дела в рамках предмета "Технология".

В апреле Черников уже выступал с подобной инициативой. Тогда он предлагал снизить скорость для автомобилей с детьми на 20 километров в час.