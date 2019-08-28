У премьера Литвы Сквернялиса обнаружили рак

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что у него обнаружили рак крови первой стадии, сообщает Baltic News Service.
— Это лимфома, первичная стадия, она не прогрессирует, она поддаётся лечению — иммунотерапии и химиотерапии, — рассказал премьер.
Также Сквернялис добавил, что о диагнозе узнал во время проверки состояния здоровья после президентских выборов в мае, в которых он принимал участие как кандидат.
Политик уже начал проходить курс лечения, который закончится в октябре, после чего премьер-министр должен пойти на поправку.
Напомним, в мае Лайф писал, что Саулюс Сквернялис признал поражение на на выборах президента и объявил об отставке с должности главы правительства.
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