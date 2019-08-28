Лайф публикует видео с инвалидом, которого оставили на полу в доме престарелых

Директор учреждения заявил, что мужчина сам сполз на пол с инвалидного кресла во время санитарной проверки.

Лайф побывал в Болховском доме-интернате, скандальное видео из которого было опубликовано в соцсетях. Инвалид, которого оставили на полу, не может разговаривать и общается при помощи жестов.

Одна из медсестёр, вызвавшаяся "перевести" жесты пенсионера, рассказала, что он чувствует себя хорошо и у него ничего не болит, а условия в интернате его устраивают.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с лежащим на полу коридора полуобнажённым постояльцем интерната. Ролик вызвал широкий резонанс и волну возмущения. В свою очередь, директор интерната заявил, что в тот день в учреждении проводили санитарную обработку. Всех постояльцев попросили выйти в коридор, а тех, кто не мог сделать этого самостоятельно, усадили в инвалидные кресла. Директор отметил, что мужчина сам сполз на пол.

Правоохранительные органы начали проверку по факту событий, показанных в шокирующем ролике.