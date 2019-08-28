Пенсионерка из Подмосковья развела в квартире более 500 крыс и морила их голодом

Полчища крыс, которые грызли пол, стены и проводку, обнаружил сантехник. Мастера вызвали соседи в связи с тем, что "заводчица грызунов" затопила соседку снизу.

В подмосковном Пушкине 55-летняя женщина содержала в обычной двухкомнатной квартире 500 крыс. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Согласно предварительной информации, хвостатых обитателей хрущёвки по Надсоновской улице до сих пор не могут точно сосчитать волонтёры. Цифры варьируются от 500 до 600 грызунов. Из них около 400 уже выловили добровольцы.

При этом в квартире было найдено сразу несколько видов декоративных крыс, в том числе и породы сфинкс.

— Крысы были повсюду, они жили во всех комнатах и даже под полом. Хозяйка морила голодом или просто не могла прокормить. Грызуны питались трупами своих сородичей, — рассказала активистка "Сообщества помощи крысам с тяжёлой судьбой" Надежда Ефремова.

Как уточняет издание, владелицей "крысиной фермы" была душевнобольная женщина. Это подтвердил и её единственный родственник — родной брат.

— Сейчас сестру забрали на лечение в психиатрическую больницу. Я даже не знаю, на какой срок, — пояснил он.

Заводчики из Твери, Санкт-Петербурга и Ярославля забрали порядка 100 лишившихся дома грызунов. Сейчас волонтёры пытаются пристроить остальных крыс.