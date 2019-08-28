Путин наградил девять жителей Приангарья за спасение людей во время паводка

Президент РФ Владимир Путин наградил медалями девять жителей Иркутской области за спасение людей во время паводка в этом регионе. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский лидер отметил смелые и решительные действия сотрудника СИЗО Николая Алексеенко, врача Нижнеудинской больницы Марины Балгановой и заведующей фельдшерско-акушерским пунктом Натальи Торгольской, а также гендиректора компании "Московский тракт" Олега Леонова, машиниста тепловоза Артёма Мингазова, слесаря локомотивного депо Александра Смолягина, предпринимателей Евгения Татарникова и Александра Якубова и фермера Константина Хохлова.

Их наградили медалями "За спасение погибавших".

Как сообщал Лайф, в конце июня в Иркутской области начались сильные паводки. Их жертвами стали 25 человек. В регионе продолжаются масштабные работы по устранению последствий наводнения, оказывается помощь населению.