В Анапе арестовали двух полицейских, подозреваемых в насилии над волейболисткой

Суд в Анапе на два месяца арестовал двоих полицейских, которых подозревают в понуждении к сексу 17-летней волейболистки. Об этом стало известно Лайфу.

При этом дело возбуждено только в отношении 26-летнего старшего сержанта Рустама Наниза и 28-летнего сержанта Леонида Паланчука. Паланчук свою причастность к совершению преступления отрицает. Третьему фигуранту дела Али Казанчи обвинения не предъявлены. По его словам, он не принимал участия в акте насилия.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 26 августа, в посёлке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека. Парня отпустили, а девушку, запугивая отделом по делам несовершеннолетних, склонили к действиям сексуального характера. Полицейских уволили со службы. Подробнее об этом происшествии читайте в материале Лайфа.