На МАКСе продают кукурузу под слоганом "Идём правее на солнце"

На МАКС-2019, который проходит сейчас в подмосковном Жуковском, появилась палатка с кукурузой со слоганом "Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы". Это фраза бортпроводника А321 пассажирам после аварийного приземления в поле. Фото с места выложили пользователи "Инстаграма".
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История, случившаяся 15 августа в кукурузном поле под Жуковским, не отпускает. Наоборот, перед МАКС она напомнила о себе с новой силой: лежащий в поле А321 распилили и начали вывозить. А на самом МАКС продавцы кукурузы решили на полную катушку использовать тн ситуативный маркетинг. Уж не знаю, насколько положительно это скажется на продажах, но внимание привлекает. #МАКС2019 #Жуковский #кукурузноеполе
Продавец рассказал, что кукуруза не с того самого поля, но он уверен, что такой слоган должен увеличить количество покупателей, сообщает РИА "Новости".
Напомним, фразу "Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы" произнёс бортпроводник А321 в громкоговоритель пассажирам после аварийной посадки лайнера в Подмосковье. Самолёт столкнулся в воздухе со стаей чаек, после чего у него отказали оба двигателя. В соцсетях сравнили посадку самолёта в поле под Москвой с "чудом на Гудзоне".
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