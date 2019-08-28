На МАКСе продают кукурузу под слоганом "Идём правее на солнце"

Продавцы полагают, что использование этой цитаты бортпроводника А321 увеличит количество покупателей.

На МАКС-2019, который проходит сейчас в подмосковном Жуковском, появилась палатка с кукурузой со слоганом "Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы". Это фраза бортпроводника А321 пассажирам после аварийного приземления в поле. Фото с места выложили пользователи "Инстаграма".

Продавец рассказал, что кукуруза не с того самого поля, но он уверен, что такой слоган должен увеличить количество покупателей, сообщает РИА "Новости".

Напомним, фразу "Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы" произнёс бортпроводник А321 в громкоговоритель пассажирам после аварийной посадки лайнера в Подмосковье. Самолёт столкнулся в воздухе со стаей чаек, после чего у него отказали оба двигателя. В соцсетях сравнили посадку самолёта в поле под Москвой с "чудом на Гудзоне".