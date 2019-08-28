В Турции умерла 16-летняя россиянка. Версия родителей: убийство ради органов

26 августа девушке, которая мечтала стать врачом, должно было исполниться 17 лет. До своего дня рождения она не дожила полтора месяца.

16-летняя красноярка Софья Л. умерла в частной клинике в Турции. Родители заявляют, что турецкие врачи продержали подростка в больнице девять часов и не оказали ей необходимой помощи. При этом, по их словам, тело девушки якобы доставили на родину без нескольких внутренних органов. Об этом сообщает ТВК.

Семья отправилась на отдых в Турцию на машине, на девятый день путешествия у девочки резко заболел живот. С подозрением на инфекцию её днём доставили в частную клинику. После девочка пережила несколько остановок сердца.

— В 19:00 у неё началась первая остановка сердца. Посчитайте сами, сколько они нас продержали! Во время первой остановки сердца ребёнок лежал и говорил: "Мама, я умираю?". Где-то через 1,5 минуты она сказала, что ничего не слышит. Подошёл доктор и начал измерять давление, а его уже нет, — рассказывает мама погибшей девочки.

Отец подростка рассказывает, что, несмотря на диагноз "острый аппендицит", никто из врачей ребёнком не занимался. Единственной помощью была грелка, которую прикладывали к вздувшемуся животу, и капельницы. Спустя девять часов после второй остановки сердца школьница умерла.

Родители подозревают, что турецкие врачи специально затягивали с помощью — по словам отца, тело Сони прибыло на родину из Турции без некоторых внутренних органов.

При этом никаких медицинских справок и результатов анализов крови девочки турецкие врачи родителям не выдали. Они показали только свидетельство о смерти, в котором указано, что россиянка скончалась от перитонита.

Родители погибшей девушки уже обратились в правоохранительные органы. Красноярские следователи проводят проверку, СК назначил судебно-медицинскую экспертизу.