Нижегородца, который лёг под поезд метро, уличили в фейковом видео

Видео скандально известного нижегородского пранкера Ильи Молодцова, на котором он якобы ложится под поезд местного метро, может оказаться фейком. Такой версии придерживается специалист по видео и моушен-дизайнер сети городских порталов Пётр Гиндин.

— Во-первых, со светом не совсем всё понятно. Когда приближается поезд, мы видим, что тени от всех предметов движутся. Это чётко видно. Особенно от тех, которые на земле находятся. У молодого человека тени никак не реагируют на это, — цитирует эксперта "Нижний Новгород онлайн".

Кроме того, Гиндин отметил, что на голове и руках молодого человека должны быть "пересветы" в связи с тем, что камера, на которую снимали видео, не лучшего качества. Также моушен-дизайнер обратил внимание на момент, когда к платформе подъезжает поезд. По мнению Гиндина, в этот момент "как будто начинает проявляться" маска, то есть инструмент для наложения изображения в программах по видео- и фотообработке.

Информацию о том, что видео пранкера — результат монтажа, подтверждают и в нижегородском метро. По их мнению, ролик — явный факт фальсификации, поскольку камеры видеонаблюдения не зафиксировали неправомерные действия на данной станции метро.

Представители муниципального предприятия отметили, что скрытые камеры действительно сняли двух молодых людей, включая героя ролика, в ночь с 21 на 22 августа, однако юноши просто снимали на телефон прибытие последнего поезда.

Напомним, блогер объяснил свой поступок тем, что хотел собрать в социальных сетях много лайков.