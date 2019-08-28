В Югре экипаж ДПС спас детей из горящего дома

В Югре сотрудники Госавтоинспекции спасли детей из горящего частного дома. Об этом сообщает ИА Flash Siberia.

О возгорании в Нягани полицейским Александру Трубачёву и Игорю Телегину сообщил диспетчер. Прибыв на место происшествия, правоохранители от хозяйки дома узнали, что её супруг находится на втором этаже недостроенного дома, куда можно добраться только по строительным лесам.

Телегин и Трубачёв не растерялись. Первый забрался по подмосткам, нашёл хозяина дома и принялся помогать ему. Второй же вынес из горящего здания двоих детей, спавших на первом этаже. Пострадавшая семья через соцсети поблагодарила своих спасителей.