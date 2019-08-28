Челябинец расстрелял председателя СНТ за снесённый сарай

В декабре прошлого года дачник угрожал поджечь себя у здания Администрации Челябинска.

В Челябинске дачник расстрелял председателя садового товарищества за то, что тот добился сноса его сарая. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчины конфликтовали ещё с 2014 года. Всё началось с момента, когда дачник построил пристройку к садовому участку. Суд признал её незаконной, а на прошлой неделе приставы снесли строение. Мужчина в очередной раз поскандалил с председателем СНТ "Меридиан", а затем выстрелил в него. Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В ходе этого конфликта дачник уже пользовался радикальными методами. В конце декабря прошлого года он грозился поджечь себя у здания Администрации Челябинска.