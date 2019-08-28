В России стартовало серийное производство МиГ-35

В ближайшее время авиастроительная компания "МиГ" подпишет с Минобороны РФ контракт на поставку нескольких десятков новейших истребителей МиГ-35.

— Мы надеемся, что подпишем в ближайшее время. Я надеюсь, что это будет несколько десятков, но все зависит от потребности нашего заказчика, — цитирует РИА "Новости" гендиректора РСК "МиГ" Илью Тарасенко.

По его словам, серийное производство этих самолетов уже началось.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. По дальности полёта новая машина превосходит предшественников в полтора раза. Максимальная скорость истребителя составляет более 2,2 Маха. Электроника машины позволяет брать на сопровождение до 30 целей на дальности до 160 километров.