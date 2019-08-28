На Урале многодетная мать умерла после удаления зуба

Сначала женщина обратилась в поликлинику родного города, но после операции у неё начались осложнения.

В Екатеринбурге мать троих детей умерла на операционном столе после удаления зуба. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Осложнения у 31-летней Нины К. начались после удаления зуба в муниципальной поликлинике: болела десна, началось воспаление шеи. Она приехала в Екатеринбург, где неотложка доставила её в сепсисное отделение госпиталя ветеранов.

Родные Нины подозревают, что в её смерти виноваты медики, якобы делавшие операцию в нетрезвом виде. По их словам, в начале операции один из врачей вставил трубку подачи кислорода не в трахею, а в пищевод. В результате Нина скончалась от гипоксии.

В областном госпитале ветеранов войн заявили, что смерть женщины наступила в результате осложнений после проведённой операции. Реанимационные мероприятия при этом провести было невозможно. Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.