Отец погибшей в Турции девочки — о трагедии: Жизнь уже никогда не будет прежней

Отец 12-летней россиянки, которая погибла после несчастного случая в турецком Бодруме, поблагодарил людей, которые поддерживали их семью это время.

— Да, мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. За последние десять дней Наташа и я однозначно поняли, что хороших, добрых и искренних людей гораздо больше, чем других, — написал мужчина в соцсетях.

Он также приложил фотографию торта, который маленькая Алиса готовила ему на день рождения два месяца назад.

Как сообщал Лайф, 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку нырнул отец, а также пришли другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Врачи несколько дней боролись за жизнь девочки, но 28 августа она скончалась.

Сотрудники отеля, где случилась трагедия, уже задержаны.