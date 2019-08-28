Появился финальный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом

Кинокомпания Warner Bros. Entertainment опубликовала финальный трейлер фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Соответствующее видео появились на YouTube-канале.

Студия готовится к выпуску своего "взрослого" проекта, который расскажет зрителям историю одного из самых знаменитых злодеев в истории — Джокера. Согласно задумке сценаристов, главным героем картины стал невзрачный обитатель Готэма Артур Флек, который ухаживает за больной матерью, учившей его с детства смотреть на мир с улыбкой.

Одновременно с этим Флек пытается построить карьеру комика, однако терпит неудачу, вместо этого его ждут насмешки, побои, съедающее чувство одиночества и безразличие окружающего мира. На фоне жизненной трагедии и рухнувших надежд психика Артура не выдерживает и он начинает постепенно сходить с ума, превращаясь в Джокера — преступника и жёсткосердечного борца с системой.

Напомним, что режиссёром и сценаристом картины выступил Тодд Филлипс. Он снимал трилогию "Мальчишник", ленту "Впритык", а также выступал продюсером драмы "Звезда родилась". Российская премьера фильма запланирована на 3 октября 2019 года.