В центре Тбилиси женщина ударила ребёнка ножом в лицо — видео

Хулиганка пыталась напасть и на второго ребёнка, но её остановили. Пострадавший мальчик сейчас в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Вечером 27 августа в центре грузинского Тбилиси женщина порезала лицо малолетнему ребёнку. Видео опубликовал на "Ютубе" один из пользователей.

На кадрах видно, как женщина бьёт мальчика ножом в лицо, а затем пытается порезать второго ребёнка, но отец успевает её отогнать. Далее женщина удаляется, перейдя дорогу. Задержать её удалось позже.

— Состояние здоровья раненного на проспекте Пекина малолетнего ребёнка удовлетворительное, и его завтра выпишут из клиники, — рассказали грузинскому Первому каналу в клинике, где ребёнку провели операцию.

Также врачи добавили, что мальчику не понадобится пластика в дальнейшем.

Сегодня МВД задержало 52-летнюю подозреваемую. Женщине грозит от семи до десяти лет тюрьмы.