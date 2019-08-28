Россия в ближайшее время переведёт в Совет Европы оставшийся взнос

Россия в ближайшее время внесёт взнос в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 годы. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД РФ от имени официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Отвечая на вопрос журналиста, Захарова напомнила, что после восстановления полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы Москва внесла взнос в бюджет организации за 2019 год.

— Российская Федерация также выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошлые два года. 27 августа 2019 года выпущено распоряжение Правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведён остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы, — отметила представитель министерства.

При этом она выразила надежду на то, что процесс реформ в организации будет "продолжен и успешно завершён".

Напомним, 26 июня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, подтверждающую все полномочия российской делегации. Позже Россия внесла взнос в бюджет организации в размере 33 миллионов евро за текущий год. В Совете Европы напомнили, что задолженность РФ за 2017 и 2018 год составляет 55 миллионов евро.