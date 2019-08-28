На Украине предложили изменить гимн на менее "заупокойный"

Украинцы предложили изменить текст и музыку государственного гимна страны. Соответствующая петиция была опубликована на официальном сайте администрации президента.

По мнению инициаторов петиции, государственный гимн следует поменять на более позитивный.

— Нынешний гимн не заряжает позитивным праздничным настроем и вдохновением, а, наоборот, звучит как заупокойный реквием, будто кого-то хоронят, — говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов авторы документа приводят высказывания о гимне Украины. Так, к примеру, бывший посол США на Украине и в Грузии Джон Теффт назвал украинский гимн "воем", слушать который "невыносимо".

Отметим, что на данный момент петицию подписали почти 80 человек. Для того чтобы её передали на рассмотрение президенту страны Владимиру Зеленскому, требуется собрать 25 тысяч голосов.

Примечательно, что на самом портале выдвигаются как конструктивные предложения, так и весьма курьёзные. Например, "перевернуть государственный флаг Украины", "запретить любые виды проката лошадей в пределах города", "переименовать "петиции" на сайте в "челобитные", "создать киберполицию".

Ранее Лайф писал, что первый президент Украины Леонид Кравчук назвал текст гимна своей страны, принятый в 1991 году после распада СССР, бессмысленным.