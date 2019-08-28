Опубликованы фото отдыха главы офиса Зеленского в Сен-Тропе

В Сети появилась фотография главы офиса президента Украины Андрея Богдана из французского аэропорта в Сен-Тропе, где он отдыхал во время празднования Дня независимости Незалежной. Соответствующее фото опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Юрий Николов, подчеркнув, что снимок ему прислали анонимно.

— Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня независимости и продвижения "приватных" кандидатов в кабмин, — написал журналист.

Напомним, 24 августа Украина праздновала 28-ю годовщину независимости. Андрей Богдан отметил этот день во Франции в компании полуголых спутниц. Лайф опубликовал видео, где он возглавляет процессию девушек с глубоким декольте, которые несут бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

При этом глава офиса президента Украины резко ответил на критику его отдыха и заявил, что свободное от работы время проводит где хочет.