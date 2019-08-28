Умер генерал ФСИН, под чьим руководством побороли более 130 воров в законе

Генерал Василий Сныцерев также известен как один из участников основания колонии "Белый лебедь".

На 90-м году жизни в Ульяновске умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Соответствующее заявление опубликовали на сайте УФСИН РФ по региону.

— В 1990 году Василий Иванович, выйдя в отставку, вернулся в Ульяновск, где принял активное участие в ветеранском движении. Сныцерев награждён орденом Трудового Красного Знамени, 8 медалями, знаком "Заслуженный работник МВД". Сотрудники уголовно-исполнительной системы Ульяновской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Василия Ивановича, — говорится в заявлении ведомства.

Как уточняет РИА "Новости", при жизни Сныцерев приложил руку к основанию исправительной колонии "Белый лебедь", предназначавшейся для "ломки" воров "в законе". За десять лет его службы в "Белом лебеде" развенчали более 130 таких преступников.