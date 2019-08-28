Минэкономразвития опубликовало прогноз курса доллара до 2024 года

По мнению аналитиков ведомства, сценарий, при котором $1 эквивалентен 70 рублям, может случиться не раньше 2023 года при цене нефти не выше $45 за баррель.

Минэкономразвития России представило уточненный макропрогноз относительно курса национальной валюты по отношению к доллару до 2024 года. По ряду показателей ведомство отметило ухудшение, однако вероятность, что среднегодовой курс национальной валюты будет выше 70 рублей за $1, может быть лишь в консервативном сценарии макропрогноза при цене нефти $45 за баррель и не ранее 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

— Согласно консервативному сценарию, среднегодовой курс рубля составит 65,4 рубля за $1 в 2019 году, 68,7 рубля за $1 в 2020 году, 69,3 рубля за $1 в 2021 году, 69,8 рубля за $1 в 2022 году, 70,1 рубля за $1 в 2023 году, 70,5 рубля за $1 в 2024 году. Цена нефти при консервативном сценарии, по прогнозу министерства, составит $62,2 за баррель в 2019 году, $42,5 за баррель в 2020 году, $43,3 за баррель в 2021 году, $44,2 за баррель в 2022 году, $45 за баррель в 2023 году, $45,9 за баррель в 2024 году, — приводит данные прогноза министерства агентство.

В то же время в базовом сценарии министерства, который принят за основу прогноза, отмечается, что в 2020 году цена на нефть снизится до $57 за баррель, в 2023 году достигнет показателя $54, а в 2024 году — $53 за баррель.