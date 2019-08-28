Ведущая "Разрушителей легенд" погибла, пытаясь установить рекорд скорости

Джесси Комбс рассчитывала разогнаться на реактивном автомобиле на скорость свыше 1000 километров в час.

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла в пустыне Алворда в американском штате Орегон при попытке установления рекорда скорости на реактивном автомобиле. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что 38-летняя гонщица пыталась побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 619 миль в час (около 996 километров в час. — Прим. Лайфа).

Представители шоу "Разрушители легенд", в котором при жизни успела поработать Комбс, выразили соболезнования семье и близким экс-соведущей.

— Она была другом и коллегой, знаковой фигурой в индустрии и, словно неудержимая стихия, пронеслась, оставив неизгладимый след в автомобильном мире, — отметили в заявлении.

При жизни Комбс запомнилась телезрителям как ведущая таких передач, как "Крутой тюнинг" и "Экстрим 4х4", также некоторое время она была соведущей телешоу "Разрушители легенд".