Ведущая "Разрушителей легенд" погибла, пытаясь установить рекорд скорости

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла в пустыне Алворда в американском штате Орегон при попытке установления рекорда скорости на реактивном автомобиле. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Sometimes I just gotta push the noise out, turn my head, and get to work! Big things happening... hopefully super fast things ;) #throwbackthursday #landspeed attempting to become #fastestwomanonearth with @landspeed763 #northamericaneagle #prayforhealing #fasterthanfast
Отмечается, что 38-летняя гонщица пыталась побить свой собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле и разогнаться до 619 миль в час (около 996 километров в час. — Прим. Лайфа).
Представители шоу "Разрушители легенд", в котором при жизни успела поработать Комбс, выразили соболезнования семье и близким экс-соведущей.
— Она была другом и коллегой, знаковой фигурой в индустрии и, словно неудержимая стихия, пронеслась, оставив неизгладимый след в автомобильном мире, — отметили в заявлении.
При жизни Комбс запомнилась телезрителям как ведущая таких передач, как "Крутой тюнинг" и "Экстрим 4х4", также некоторое время она была соведущей телешоу "Разрушители легенд".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram