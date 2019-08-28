СКР начал проверку по факту жёсткой посадки Ан-2 под Курском

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту жёсткого приземления самолёта Ан-2 в посёлке Селекционный Курской области. Об этом сообщили на сайте Московского межрегионального следственного управления ведомства на транспорте.

— Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — отметили в заявлении.

Ранее сообщалось, что пилот не пострадал, жертв нет.

Напомним, самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в поле возле посёлка Селекционный под Курском. В экстренных службах Лайфу рассказали, что самолёт зацепил крону дерева и рухнул в поле с подсолнухами.