СКР начал проверку по факту жёсткой посадки Ан-2 под Курском

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Фото © Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту жёсткого приземления самолёта Ан-2 в посёлке Селекционный Курской области. Об этом сообщили на сайте Московского межрегионального следственного управления ведомства на транспорте.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — отметили в заявлении.

Ранее сообщалось, что пилот не пострадал, жертв нет.

Напомним, самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в поле возле посёлка Селекционный под Курском. В экстренных службах Лайфу рассказали, что самолёт зацепил крону дерева и рухнул в поле с подсолнухами.

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