Вышел тизер сериала "Новый папа" с Джудом Лоу в плавках

В продолжении популярного телесериала также приняли участие Джон Малкович, Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

Американский телеканал HBO на своём YouTube-канале опубликовал тизер нового сезона телесериала "Новый папа" режиссёра Паоло Соррентино. В нём есть всё: и атлетичный Джуд Лоу, и серьёзный Джон Малкович, и слоумо. Нет одного — намёка на развитие событий.

По сюжету сериала, католическая церковь обрела нового понтифика в лице Иоанна Павла III, которого сыграл Джон Малкович. Хотя из последней серии "Молодого папы" непонятно, погиб ли его предшественник Пий XXI, роль которого исполнял Джуд Лоу.

Работать над "Новым папой" Паоло Соррентино начал в 2017 году. Съёмки прошли в Риме, Венеции и Ватикане. Всего сериал будет состоять из восьми эпизодов, как сообщили его создатели.

Приятный бонус для зрителей: в определённых эпизодах нового сезона сериала появятся Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон.

Напомним, что предыдущая часть сериала "Молодой папа" рассказывает историю вымышленного итало-американца Ленни Белардо, в возрасте 47 лет избранного папой римским Пием XIII. "Молодой папа" вышел в конце 2016 года, он состоял из 10 эпизодов.