Комитет защиты журналистов потребовал у Киева снятия всех обвинений с Вышинского

Международная неправительственная организация "Комитет защиты журналистов" обратилась к властям Незалежной с призывом снять все обвинения в отношении главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает пресс-служба организации.

— Мы рады, что Кирилл Вышинский вышел из тюрьмы, но он должен быть свободным человеком, а не находиться под залогом в ожидании суда. Мы призываем украинские власти снять с него обвинения, — отметила в заявлении представитель КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

Напомним, 28 августа Киевский апелляционный суд освободил руководителя РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского под личное поручительство. Его обязали прибывать в суд по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Сам Вышинский назвал это решение суда справедливым.