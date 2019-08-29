В Пентагоне заявили, что не стремятся к конфликту с Ираном

По словам главы военного ведомства США, наблюдается спад напряжённости между Вашингтоном и Тегераном.

Соединённые Штаты не стремятся к конфликту с Ираном и приветствуют снижение напряжённости между двумя странами. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, выступая на совместном с председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генералом Джозефом Данфордом брифинге в Пентагоне.

— Мы не ищем конфликта с Ираном, мы хотим взаимодействовать с ними по дипломатическим каналам. Целью операции Sentinel было избегать ситуаций, которые заставили бы нас сойти с этого пути и перейти на другой. В какой-то степени это было успешно, это хорошо, я не уверен, что готов говорить, что кризис позади, но пока всё идёт нормально, — приводит слова Эспера агентство ТАСС.

Он также выразил надежду, что иранская сторона согласится на ведение переговоров с Вашингтоном для решения накопившихся проблем.