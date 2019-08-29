В Южной Осетии сообщили об угрозе со стороны Грузии

По данным южно-осетинских властей, грузинские полицейские установили блокпост на территории независимой республики в районе села Цнелис.

Министерство иностранных дел Южной Осетии сообщило об угрозе эскалации конфликта с Грузией, после того как грузинские силовики установили собственный блокпост в спорной пограничной зоне.

— Министерство иностранных дел расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности её граждан, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Дипломаты призвали всех участников процесса грузино-осетинского урегулирования, миссию наблюдателей ЕС в Грузии, а также сопредседателя Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье оказать давление на Тбилиси, чтобы остановить провокационные действия и не допустить очередного кровопролития в регионе.

— Южная Осетия решительно требует незамедлительного вывода всех вооружённых формирований Грузии и прекращения незаконных строительных работ. В противном случае вся ответственность за все возможные последствия сознательного нагнетания обстановки полностью ляжет на нынешнее грузинское руководство и его западных кураторов, — отмечается в сообщении МИД.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала республику и разрушила часть её столицы — города Цхинвал. Россия защитила жителей Южной Осетии, ввела войска и вытеснила грузинских военных с её территории. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республики. Вслед за РФ независимость страны признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Тувалу и Сирия.