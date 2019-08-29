Президент Бразилии удалил из соцсетей оскорбляющий жену Макрона комментарий

Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил оскорбивший жену президента Франции Эмманюэля Макрона комментарий в "Фейсбуке", который написал под коллажем с фотографиями себя и своей жены, а также французского лидера и его супруги.

Ранее один из пользователей "Фейсбука" разместил в соцсети фотоколлаж с лидером Бразилии и его 37-летней супругой Мишель и лидером Франции и его 66-летней женой Брижит. Подпись была следующая: "Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару". Жаир Болсонару разместил под этим постом язвительный комментарий.

— Не унижай человека. Ккккккк (изображение смеха. — Прим. Лайфа), — написал бразильский президент.

Как сообщал Лайф, Макрон назвал такое поведение неприемлемым и пожелал Бразилии другого лидера, "который нормально себя ведёт".