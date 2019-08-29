Россия и Уругвай намерены подписать соглашение по борьбе с наркотрафиком

Власти Уругвая и РФ намерены подписать соглашение по борьбе с наркотрафиком. Об этом рассказал министр внутренних дел латиноамериканской страны Эдуардо Бономи.

— Мы с Россией продвигаемся в общей работе в части борьбы с наркотрафиком, это проблема, которая затрагивает всех. Находимся в стадии подписания соглашения, — цитирует главу ведомства РИА "Новости".

Отмечается, что при этом министр напомнил о наличии ряда соглашений в сфере безопасности и поставок военной техники.

Как сообщал ранее Лайф, в Колумбии правоохранители задержали крупную партию наркотиков. Бандиты перевозили около 300 кг марихуаны в гробах.