В госпитале Бурденко впервые в РФ провели уникальную операцию на позвоночнике

Как отметили врачи, пациент был выписан уже на третьи сутки после хирургического вмешательства.

В нейрохирургическом центре Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени Бурденко в Москве врачи впервые в России выполнили эндоскопическую трансфораминальную реконструктивную операцию на поясничном отделе позвоночника. Об этом сообщили представители департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

— Данная операция выполнялась в России впервые. При выполнении операции была использована система эндоскопической хирургии позвоночника и система задней чрезкожной стабилизации, — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным ведомства, подобная методика позволяет уменьшить до 1 см размеры доступа для удаления грыжи диска и передней стабилизации поясничного отдела позвоночника, понизить травматизацию мышц и корешков спинного мозга, а также значительно сократить реабилитационный период и снизить риск развития осложнений.

Пациента, которому проводили эту операцию, выписали из больницы уже на третьи сутки.