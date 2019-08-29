В офисе Зеленского назвали дату встречи советников глав "нормандской четвёрки"

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали дату подготовительной встречи дипломатических советников глав государств и правительств России, Германии, Франции и Украины. Встреча пройдёт второго сентября. Об этом заявили после телефонных переговоров лидера Украины и канцлера Германии Ангелы Меркель.

— Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки" для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта. Со своей стороны Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира в Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, — цитирует ТАСС пресс-службу украинского президента.

В администрации главы Незалежной также отметили, что в этом телефонном разговоре Владимир Зеленский заявил о последовательности Украины в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе.

Напомним, что последний раз лидеры "нормандской четвёрки" встречались 19-20 октября 2018 года в Берлине. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ближайшая встреча лидеров четырёх стран пройдёт в сентябре.