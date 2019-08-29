Российских школьников назвали самыми подверженными стрессу учащимися в мире

В ходе масштабного опроса эксперты пообщались с 5002 учащимися в возрасте от пяти до 18 лет, 2001 родителем и 1152 учителями из США, Германии, Китая, России и Японии.

Российские школьники больше всех в мире подвержены стрессу из-за успеваемости. К таким выводам пришли аналитики американской компании Harris Insights & Analytics в сотрудничестве с представителями LEGO Education. Как уточняется, учёные провели исследование, которое получило название "Уверенность в процессе обучения". В ходе проведённого ими опроса 79% респондентов из России пожаловались на чувство тревоги.

— Второе место занимает Китай — 64%, на третьем месте Германия с 61%. Также исследование подтвердило, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учёбе. Об этом говорят 68% российских учителей, — приводит выдержку из доклада ТАСС.

Отмечается, что и учителя, и дети, и их родители уверены в том, что причиной такой ситуации являются оценки и сравнивание результатов разных учащихся.

Также волнение у детей школьного возраста вызывают тесты и экзамены. В России это утверждение поддержали 57% учащихся, в Японии — 58%, В США — 64%, в ФРГ — 66%, а в Китае — 73%.

При этом авторы исследования отметили, что 80% детей верят в то, что неудачи являются частью процесса обучения. Эту точку зрения разделяют их сверстники из Германии (82%), Японии (83%) и США (86%). Подавляющая часть педагогов (91%) при этом придерживается мнения, что неудачи в школьные годы закаляют учащихся и положительно влияют на их будущее.