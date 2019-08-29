Нигерия закрыла часть границы с Бенином из-за контрабанды риса

По словам президента Нигерии, контрабанда несёт угрозу продовольственному обеспечению населения его страны.

Нигерия частично закрыла границу с Бенином, чтобы сократить поток контрабанды риса, которая ставит под угрозу попытки местного производства увеличить продажи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова президента Нигерии Мохаммаду Бухари.

— Страна не может допустить контрабанду продуктов питания в таких угрожающих масштабах, — заявил нигерийский лидер.

Бухари также подчеркнул, что нововведения носят лишь ограничительный характер. Они призваны дать время службе безопасности на то, чтобы навести порядок. После этого пограничные службы восстановят свой нормальный режим работы.

Подобные меры введены в рамках правительственной программы Нигерии о достижении самообеспечения основными продуктами питания. По подсчётам специалистов внутри страны, импорт риса и пшеницы обходится Нигерии в четыре миллиарда долларов в год. В свою очередь, двухсотмиллионное население страны зависимо от привозных зерновых культур.