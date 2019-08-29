Эрдоган и Трамп обсудили совместные меры для предотвращения гумкризиса в Сирии

В ходе телефонных переговоров лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество и в целом ситуацию в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и обсудил меры по предотвращению гуманитарного кризиса в сирийском Идлибе. Об этом сообщает агентство Anadolu.

— Было решено продолжить сотрудничество по предотвращению нового гуманитарного кризиса в Идлибе и по защите мирных жителей, которые продолжают подвергаться атакам со стороны режима, — отметили в заявлении.

По предварительным данным, политики также подтвердили намерения довести торговый оборот между государствами до 100 миллиардов долларов.

Во время обсуждения отношений между странами Трамп также положительно оценил меры в отношении Тегерана, принятые на саммите G7 во французском Биаррице.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудил с ним российско-турецкое взаимодействие в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.