В Счётной палате обеспокоены ростом тарифов на проводное радио в России

По мнению ведомства, за две общедоступные радиостанции и систему оповещения в случае ЧС взимать плату нельзя.

Тарифная плата за радиоточки в жилых домах и квартирах превышает действующие нормы. Это ведёт к отказу от проводного радио, что лишает граждан экстренного оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает Счётная палата в результате проверки ФГУП "Российские сети вещания и оповещения".

— Отмечается устойчивая динамика отключения радиоточек (отказы населения), в том числе в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. На конец 2018 года количество радиоточек уменьшилось на 26,8% по сравнению с началом 2012 года, — цитирует РИА "Новости" Счётную палату.

Специалисты связывают это явление с ростом платы за проводные радиоточки. По их данным, в отсутствие государственного регулирования в период с 2013 по 2019 год тариф для населения в Москве менялся девять раз, а в Санкт-Петербурге — восемь раз.

По мнению экспертов Счётной палаты, взимание платы с населения за возможность прослушивания двух общероссийских радиостанций и возможность оповещения в случае ЧС противоречит существующему законодательству. В частности, указу президента РФ, по которому "Радио России" и "Маяк" являются общедоступными, обязательными для распространения по всей территории РФ радиостанциями, бесплатными для потребителей, а также закону "О гражданской обороне", по которому создание и обеспечение систем оповещения граждан входит в обязательства регионов и муниципалитетов.

По итогам проверки Счётная палата предлагает властям найти источник финансирования проводного радио для населения, а также ввести госрегулирование цен на обслуживание радиоточек в домах, в частности, установить верхний допустимый предел тарифной платы.

Отметим, существующая система трёхпрограммного проводного радио появилась ещё в Советском Союзе. Три канала, по которым вещание ведут "Радио России", "Маяк" и региональные программы, входят в систему экстренного оповещения населения о возникших чрезвычайных ситуациях. В случае таковых доступ к радиовещанию получают полиция, МЧС и МВД.