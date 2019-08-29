Росстат потратил 64 миллиона рублей на несуществующее мобильное приложение

Эксперты пришли к выводу, что Федеральная служба государственной статистики "приняла и оплатила работы, не в полной мере соответствующие техническим требованиям контракта".

Аудиторы Счётной палаты не смогли найти приложения для App Store и Google Play, за создание которых Росстат заплатил почти 65 миллионов рублей. Как уточняется, данные средства Федеральная служба государственной статистики выплатила в рамках заключения контракта "Совершенствование ИВС (Информационно-вычислительной системы) Росстата в части инструментария распространения результатов" с ЗАО "Ланит".

— В результате выполнения работ в рамках данного контракта должны были быть достигнуты в том числе следующие результаты: обновление дизайна сайта http://gks.ru и кольца сайтов; внедрение единой системы управления контентом; создание мобильного приложения сайта для платформ iOS и Android, — приводит выдержку из отчёта Счётной палаты РИА "Новости".

Также аудиторы отметили, что и сайт Росстата обновлён не был, хотя согласно контракту его новая версия должна быть доступна с апреля текущего года.

В связи с этим эксперты пришли к выводу, что проект, оплаченный с использованием заёмных средств Международного банка реконструкции и развития, был принят несмотря на несоответствие техническим требованиям контракта.