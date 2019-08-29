Киркоров обматерил со сцены персонал "Новой волны" во время репетиции — видео

Артист оказался крайне недоволен срывом сроков подготовки к выступлению и заявил, что шоу не начнётся, если он не отрепетирует.

Во время репетиции своего выступления на фестивале "Новая волна — 2019" певец Филипп Киркоров выругался матом на своих помощников и организаторов мероприятия. В распоряжении Лайфа оказалось видео с репетиции, где раздражённый певец в ультимативном порядке заявляет, что, пока он не отрепетирует час с камерами, шоу не начнётся.

Не стесняясь в выражениях, Киркоров добавил, что его не волнует, во сколько должен начаться концерт.

Как сообщал Лайф, ранее во время международного музыкального фестиваля "Новая волна", который сейчас проходит в Сочи, телеведущей Лере Кудрявцевой потребовалась помощь медиков.

Напомним, конкурс "Новая волна" в этом году проходит в Сочи с 24 по 29 августа. В нём принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира. Специальными гостями конкурса стали Наталия Орейро и Рита Ора.