Юристы Трампа пригрозили телеканалу NBC иском за клевету о его связях с РФ

Телеведущий данного канала заявил о том, что Дональд Трамп якобы получил несколько кредитов в Deutsche Bank при поручительстве российских олигархов, но позднее сообщил, что был неправ.

Адвокаты президента США Дональда Трампа потребовали от медиакорпорации NBC Universal дать публичное опровержение недавних слов одного из своих ведущих о том, что поручителями за несколько кредитов Трампа якобы являются некие российские олигархи. В случае отказа от официального опровержения юристы американского лидера пригрозили подать на корпорацию в суд.

— Мы требуем, чтобы О'Доннелл (ведущий, распространивший клеветнические сведения. — Прим. Лайфа) и NBC незамедлительно и на видном месте опубликовали опровержение, исправление и извинение за упомянутые ложные и клеветнические утверждения. Если это не будет сделано, клиенту ничего не остаётся, как рассмотреть возможность действий в правовом поле, которые могут включать немедленное обращение в суд с иском против О'Доннелла и NBC, — говорится в письме адвокатов Трампа, которое находится в распоряжении телеканала Fox News.

Правозащитники также отметили, что единственными заёмщиками по этим кредитам являются компании американского лидера, а единственным поручителем — сам Трамп. Они также подчеркнули, что множество документов, свидетельствующих об этом, есть в открытом доступе в Интернете.

В свою очередь руководство NBC заявило о том, что информация была получена из единственного источника, по словам О'Доннелла, приближённого к Deutsche Bank, который собственными глазами не видел соответствующих документов. Сотрудники телеканала их тоже не видели, поэтому не могут подтвердить данные.

Сам телеведущий Лоуренс О'Доннелл в своём аккаунте в "Твиттере" признал ошибочными свои слова и то, что информацию не проверили должным образом.

— Мне не следовало делать это заявление, и я поступил неправильно, озвучив это в прямом эфире, — написал ведущий.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут работать над вопросом возвращения России в G7.