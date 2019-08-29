Юристы Трампа пригрозили телеканалу NBC иском за клевету о его связях с РФ

Адвокаты президента США Дональда Трампа потребовали от медиакорпорации NBC Universal дать публичное опровержение недавних слов одного из своих ведущих о том, что поручителями за несколько кредитов Трампа якобы являются некие российские олигархи. В случае отказа от официального опровержения юристы американского лидера пригрозили подать на корпорацию в суд.
— Мы требуем, чтобы О'Доннелл (ведущий, распространивший клеветнические сведения. — Прим. Лайфа) и NBC незамедлительно и на видном месте опубликовали опровержение, исправление и извинение за упомянутые ложные и клеветнические утверждения. Если это не будет сделано, клиенту ничего не остаётся, как рассмотреть возможность действий в правовом поле, которые могут включать немедленное обращение в суд с иском против О'Доннелла и NBC, — говорится в письме адвокатов Трампа, которое находится в распоряжении телеканала Fox News.
Правозащитники также отметили, что единственными заёмщиками по этим кредитам являются компании американского лидера, а единственным поручителем — сам Трамп. Они также подчеркнули, что множество документов, свидетельствующих об этом, есть в открытом доступе в Интернете.
В свою очередь руководство NBC заявило о том, что информация была получена из единственного источника, по словам О'Доннелла, приближённого к Deutsche Bank, который собственными глазами не видел соответствующих документов. Сотрудники телеканала их тоже не видели, поэтому не могут подтвердить данные.
Сам телеведущий Лоуренс О'Доннелл в своём аккаунте в "Твиттере" признал ошибочными свои слова и то, что информацию не проверили должным образом.
— Мне не следовало делать это заявление, и я поступил неправильно, озвучив это в прямом эфире, — написал ведущий.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут работать над вопросом возвращения России в G7.
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