Иосиф Пригожин рассказал, чем Бузова и Волочкова отличаются от "настоящих звёзд"

Оценивая недавние скандалы, продюсер назвал светских львиц "нерадивыми людьми" которых надо "отшлёпать и не давать повода обсуждать".

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал вызвавшие резонанс заявления телеведущей Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой и объяснил, чем они отличаются от "настоящих звёзд". Своим мнением он поделился с "Вечерней Москвой".

Продюсер заявил, что талантливым и самодостаточным людям не нужно "выпендриваться и доказывать" окружающим свой артистизм и мастерство, в отличие от тех, кто хочет привлечь к себе внимание.

Пригожин также напомнил, что Бузова стала известна благодаря телепроекту "Дом-2", назвав его форматом, на который ориентировались "простые люди, у которых не сформировался мозг до конца".

Оценивая недавние скандалы, возникшие из-за того, что телеведущая сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда, а Волочкова сфотографировала мангал, назвав его "вечным огнём", продюсер назвал светских львиц "нерадивыми людьми", которых надо "отшлёпать и не давать повода обсуждать".

— Мы не имеем права насмехаться над тем, что было связано с историей, теми, кто дал нам жизнь, с драматическими моментами нашей жизни, это же чистый разврат, — возмутился он.

Ранее сообщалось, что 13 августа Бузова опубликовала видеоролик, где вылизала тарелку, а потом назвала себя блокадницей. Это вызвало широкий резонанс в обществе. В Генпрокуратуру была направлена петиция с требованием заблокировать аккаунт певицы. Сама Бузова заявила, что не считает свою шутку оскорбительной, и закрыла свою страницу в "Инстаграме".

Российская балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала после того, как опубликовала в соцсети фотографию мангала с шашлыками и сравнила его с Вечным огнём.