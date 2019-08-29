Adidas, Nike и ещё 200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на товары КНР

Новые пошлины США на китайские товары должны вступить в силу первого сентября, в воскресенье.

Более 200 компаний — производителей одежды и обуви, включая Adidas, Nike, Converse Crocs и другие известные фирмы, направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары.

— Новые пошлины — это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи, — говорится в письме, о котором сообщила на своём сайте телекомпания CNN.

Среди адресатов письма значатся также министр финансов США Стивен Мнучин и другие высокопоставленные американские должностные лица, которые принимают участие в торговых переговорах с Китаем.

В частности, президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист выразил надежду на то, что Дональд Трамп прислушается к мнению граждан своей страны и "прекратит эту ненужную торговую войну".

Ранее первого августа американский лидер заявил о новых пошлинах на сумму $300 миллиардов. По его словам, таким образом он отреагировал на невыполнение Поднебесной договора об увеличении импорта сельскохозяйственной продукции из США.

Позднее Трамп потребовал от американских компаний найти альтернативу производству в Китае.