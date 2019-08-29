В "Авиалесоохране" рассказали о ходе тушения лесных пожаров за сутки

Отмечается, что режим ЧС в настоящее время действует на территории Красноярского края и в одном районе Якутии.

За прошедшие сутки площадь бушующих в России пожаров удалось сократить на 5233 гектара. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на федеральную "Авиалесоохрану".

— На 00:00 мск 29.08.2019 на территории Российской Федерации действовало 139 лесных пожаров на площади 45 298 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению, — отметили в отчёте ведомства.

При этом наибольшую площадь возгорания зафиксировали на территории Красноярского края, где до сих пор, как и в Якутии, действует режим ЧС.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири уменьшилась до 12,8 тысячи гектаров.