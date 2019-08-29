Немецкие СМИ сообщили о нехватке обуви для военнослужащих Германии

По данным журналистов, проблемы с обеспечением бундесвера вызывают огромные опасения за обороноспособность страны.

Наряду с нехваткой технического оснащения немецкая армия сталкивается ещё и с недостачей предмета первой необходимости — обуви для солдат. Как сообщает немецкая газета Die Welt, в стандартный комплект каждого военнослужащего должны входить две пары тяжёлых ботинок и одна пара лёгких. Однако примерно 160 тысяч военных получили лишь по одной паре тяжёлых ботинок и 31 тысяча солдат и офицеров обеспечены лёгкими ботинками. В то время как численность бундесвера достигает 183 тысячи человек.

— Самолёты не летают, танки не ездят, пушки не стреляют. Оснащённость бундесвера плачевна. Оценка "условно готов к обороне" вполне подходит, — пишет немецкая газета Die Welt.

Снабжение солдат обувью происходит с очень большими задержками, сообщает издание. В Министерстве обороны ФРГ объяснили провал сроков поставок ограниченными возможностями немецкого производства.

— Это всё равно что пожарным тушить пожары в тапочках, — так о ситуации отозвалась депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман в беседе с газетой Der Tegesspeigel.