В Приморье объявлен режим ЧС в связи с паводками

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Фото © VK/Владивосток

По решению губернатора Приморского края Олега Кожемяко на территории Приморья введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали представители региональной администрации.

Губернатор сейчас на заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям. — Прим. Лайфа) ввёл краевой режим ЧС, — цитирует собеседника из пресс-службы администрации ТАСС.

Отмечается, что подтопления ряда территорий были спровоцированы проливными дождями.

Ранее стало известно, что режим ЧС ввели во Владивостоке.

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