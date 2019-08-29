В Приморье объявлен режим ЧС в связи с паводками

По решению губернатора Приморского края Олега Кожемяко на территории Приморья введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали представители региональной администрации.
— Губернатор сейчас на заседании КЧС (комиссии по чрезвычайным ситуациям. — Прим. Лайфа) ввёл краевой режим ЧС, — цитирует собеседника из пресс-службы администрации ТАСС.
Отмечается, что подтопления ряда территорий были спровоцированы проливными дождями.
Ранее стало известно, что режим ЧС ввели во Владивостоке.
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