В "Роскосмосе" назвали реализуемой программу отправки туристов в космос

Ранее "Космокурс" анонсировал туристические 15-минутные полёты в космос стоимостью 200–250 тысяч долларов.

В головном институте "Роскосмоса" подтвердили, что проект по отправке туристов в космос по суборбитальной траектории "Космокурс" технически возможен.

— В ЦНИИмаше проведён поверочный баллистический анализ номинальных траекторий выведения многоразовой суборбитальной ракеты космического назначения. Полученные специалистами института результаты расчётов показали хорошее согласование с данными компании "Космокурс", сделан вывод о технической реализуемости представленной схемы полёта многоразового суборбитального космического комплекса и его составных частей, — цитирует РИА "Новости" "Космокурс".

Это заключение ЦНИИмаша направлено в "Роскосмос", отметили в компании. ЦНИИмаш в свою очередь запросил дополнительные обоснования размещения "Космокурсом" космодрома под Нижним Новгородом.

Уточняется, что частная компания направила в ЦНИИмаш разъяснительную записку о вопросах технической реализуемости проекта и обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что "Космокурс" начал тестирование космических шаттлов для туристов. Первый запуск предварительно запланирован на 2025 год. За пятиминутное нахождение на орбите космические туристы должны будут отдать ориентировочно 200–250 тысяч долларов.